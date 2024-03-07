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Визначився наступний суперник Іноуе

Сьогодні 18:37 122 0
Визначився наступний суперник Іноуе
#Іноуе

Джерело - boxingscene.com.

Абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) з Японії  домовився про бій проти мексиканця Луїса Нері (35-1, 27 КО)

Про це повідомив промоутер Бою Арум.

Бій має відбутися 6 травня в Токіо на арені Tokyo Dome.

"Іноуе - найкращий у світі боєць, який вражає мене щоразу, коли виходить на ринг. Луїс Нері - складний суперник, але я повністю впевнений, що Іноуе зробить свою роботу на очах у більш ніж 50 тисяч уболівальників у Tokyo Dome", - сказав Арум.

Відзначимо, що у 2018 році мексиканець отримав довічну заборону боксувати на території Японії після поєдинків з бійцем найлегшої ваги Шинсуке Яманакою. Повідомляється, що ця заборона не стане на заваді поєдинку.

Після першого бою з Яманакою його звинуватили у застосуванні заборонених препаратів, але його було виправдано WBC і Маурісіо Сулейманом, а напередодні другого бою він не вписався в ліміт ваги.

Нагадаємо, Іноуе став абсолютним чемпіоном другої найлегшої ваги у грудні 2023 року, коли переміг Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО).

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