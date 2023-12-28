Джервонта: Я не битимусь з Іноуе

Чемпіон WBA Regular у легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) відреагував на постер його бою проти абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі Наої Інуое (26-0, 23 КО), який виклали на сторінці The Rize Podcast в інстаграмі.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я не битимусь з ним. Він далекий від моєї ваги. Я не знаю, чому ця сторінка продовжує публікувати подібне лайно", - відзначив Джервонта.

The Rize Podcast - це офіційний подкаст-канал Келвіна Форда та Кенні Елліса, які є тренерами Джервонти Девіса. Той пост вже видалили зі сторінки.

Нагадаємо, Іноуе нокаутував Тапалеса в 10-му раунді.