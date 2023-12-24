Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії

Результати вечора боксу в Саудівській Аравії

Джерело - Чемпіон.

У Саудівській Аравії відбувся великий вечір боксу.

У головній події Деонтей Вайлдер сенсаційно програв Джозефу Паркеру, а Ентоні Джошуа достроково переміг Отто Валліна.

Результати вечору боксу в Саудівській Аравії:

Френк Санчес (24-0, 17 KO) нокаутував Джуніора Фа (20-3, 11 KO).

Філіп Хргович (17-0, 14 KO) здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді над Марком де Морі (41-3-2, 36 KO).

Джей Опетая (24-0, 19 КО) нокаутував Елліса Зорро (17-1, 7 КО).

Агіт Кабаєл (24-0, 16 KO) переміг технічним нокаутом Арсланбека Махмудова (18-1, 17 KO).

Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) нокаутував Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 KO) наприкінці бою.

Дмитро Бівол (21-0, 11 KO) переміг одностайним рішенням суддів Ліндона Артура (23-2, 16 KO).

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