Головне
Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів
Сьогодні 08:19 696
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Сьогодні 09:21 912
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Сьогодні 08:35 746
Дюбуа достроково переміг Міллера
Вчора 22:07 1369
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Вчора 21:26 1202
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Вчора 19:36 774
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Вчора 18:24 501
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Вчора 16:58 18307
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Вчора 16:48 1541
Тетяна Степанова – найкращий тренер 2023 року
Вчора 15:30 394
Прямі трансляції

Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії

Результати вечора боксу в Саудівській Аравії
Сьогодні 09:21 912 0
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

У Саудівській Аравії відбувся великий вечір боксу.

У головній події Деонтей Вайлдер сенсаційно програв Джозефу Паркеру, а Ентоні Джошуа достроково переміг Отто Валліна.

Результати вечору боксу в Саудівській Аравії:

Френк Санчес (24-0, 17 KO) нокаутував Джуніора Фа (20-3, 11 KO).

Філіп Хргович (17-0, 14 KO) здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді над Марком де Морі (41-3-2, 36 KO).

Джей Опетая (24-0, 19 КО) нокаутував Елліса Зорро (17-1, 7 КО).

Агіт Кабаєл (24-0, 16 KO) переміг технічним нокаутом Арсланбека Махмудова (18-1, 17 KO).

Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) нокаутував Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 KO) наприкінці бою.

Дмитро Бівол (21-0, 11 KO) переміг одностайним рішенням суддів Ліндона Артура (23-2, 16 KO).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера 1495
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1541
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 8025
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ 1783
Дюбуа достроково переміг Міллера Дюбуа достроково переміг Міллера 1369
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 18307
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 157871 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 62395
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13818
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3325 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110577 4
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30244