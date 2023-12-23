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Санчес нокаутував Фа у сьомому раунді

Сьогодні 20:08 185 0
Санчес нокаутував Фа у сьомому раунді
#Санчес

Джерело - Чемпіон.

Кубинський суперважковаговик Френк Санчес (24-0, 17 KO) переміг Джуніора Фа (20-3, 11 KO) на вечері боксу у Саудівській Аравії.

Бій завершився у сьомому раунді, коли Фа втретє опинився в нокдауні.

Нагадаємо, Хргович переміг де Морі.

Раніше стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні.

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