Санчес нокаутував Фа у сьомому раунді

Джерело - Чемпіон.

Кубинський суперважковаговик Френк Санчес (24-0, 17 KO) переміг Джуніора Фа (20-3, 11 KO) на вечері боксу у Саудівській Аравії.

Бій завершився у сьомому раунді, коли Фа втретє опинився в нокдауні.

Frank Sanchez remains undefeated! 😤



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Нагадаємо, Хргович переміг де Морі.

Раніше стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні.