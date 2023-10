Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум отримав нагороду від Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє пресслужба організації.

WBO на 36-му конгресі організації визнала Арума кращим промоутером 2023 року.

91-річний Боб є засновником компанії Top Rank. Також Арум є членом Міжнародного залу боксерської слави.

𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬: 𝐖𝐁𝐎 𝟑𝟔𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 🇩🇴

🔆PROMOTER OF THE YEAR🔆

🇺🇲BOB ARUM

✔️TRAILBLAZER PROMOTER OF EXCELLENCE

✔️TOP RANK, INC - NV pic.twitter.com/8KJN2DSejv