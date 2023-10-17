Джерело - Чемпіон.
Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум отримав нагороду від Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Про це повідомляє пресслужба організації.
WBO на 36-му конгресі організації визнала Арума кращим промоутером 2023 року.
91-річний Боб є засновником компанії Top Rank. Також Арум є членом Міжнародного залу боксерської слави.
𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬: 𝐖𝐁𝐎 𝟑𝟔𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 🇩🇴— WBO (@WorldBoxingOrg) October 16, 2023
🔆PROMOTER OF THE YEAR🔆
🇺🇲BOB ARUM
✔️TRAILBLAZER PROMOTER OF EXCELLENCE
✔️TOP RANK, INC - NV pic.twitter.com/8KJN2DSejv
Нагадаємо, що лідер суперважкого дивізіону українець Олександр Усик отримав від WBO спеціальну нагороду.