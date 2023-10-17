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Арума визнали найкращим промоутером року за версією WBO

Він є засновником легендарної компанії
Вчора 23:25 235 0
Арума визнали найкращим промоутером року за версією WBO
#Боб Арум

Джерело - Чемпіон.

Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум отримав нагороду від Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє пресслужба організації.

WBO на 36-му конгресі організації визнала Арума кращим промоутером 2023 року.

91-річний Боб є засновником компанії Top Rank. Також Арум є членом Міжнародного залу боксерської слави.

Нагадаємо, що лідер суперважкого дивізіону українець Олександр Усик отримав від WBO спеціальну нагороду.

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