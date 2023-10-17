Усик отримав від WBO спеціальну нагороду

Всесвітня боксерська організація (WBO) на 36-му конгресі надала своєму чемпіону в суперважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) особливе визнання.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відзначимо, що Усик вперше став чемпіоном світу, вигравши саме пояс WBO в першому важкому дивізіоні у Кшиштофа Гловацькі у вересні 2016 року. Потім він провів 6 захистів і піднявся в суперважку вагу.

У хевівейті Усик у 2021-му році відібрав пояс WBO в Ентоні Джошуа як обов'язковий претендент по цій же версії, а потім захистив його в реванші.

Нагадаємо Ф’юрі впевнений у своїй перемозі над Усиком.