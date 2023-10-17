Головне
Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:14 2071
Мальта - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:04 682
Збірна Фінляндії несподівано програла Казахстану: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:55 287
У Патріка ван Леувена був конфлікт із гравцями Шахтаря
Сьогодні 18:11 870
Миколенко назвав головну вимогу Реброва на матч із Мальтою
Сьогодні 14:37 804
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Сьогодні 13:42 28933
Мессі отримає Золотий м'яч - ЗМІ
Сьогодні 12:23 618
Без Степаненка: Стала відома заявка збірної України на матч з Мальтою
Сьогодні 11:25 900
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 11:02 1623
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу
Вчора 23:58 2747
Прямі трансляції

Усик отримав від WBO спеціальну нагороду

Сьогодні 19:54 242 0
Усик отримав від WBO спеціальну нагороду
#Олександр Усик

Джерело - xsport.ua.

Всесвітня боксерська організація (WBO) на 36-му конгресі надала своєму чемпіону в суперважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) особливе визнання.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відзначимо, що Усик вперше став чемпіоном світу, вигравши саме пояс WBO в першому важкому дивізіоні у Кшиштофа Гловацькі у вересні 2016 року. Потім він провів 6 захистів і піднявся в суперважку вагу.

У хевівейті Усик у 2021-му році відібрав пояс WBO в Ентоні Джошуа як обов'язковий претендент по цій же версії, а потім захистив його в реванші.

Нагадаємо Ф’юрі впевнений у своїй перемозі над Усиком.

Коментарі ()
Популярне зараз
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 28933
Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ Шевченко замінить Павелка на посту президента УАФ 3093 1
Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН 2071
Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії Двоє вболівальників збірної Швеції загинули внаслідок теракту у Бельгії 1832
Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу 2747
Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 1623
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 57673 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12723 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 25843
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50806 2
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18428
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 28933