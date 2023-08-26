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Берінчик: Це все для того, щоб вшанувати пам'ять тих героїв, які пішли

Берінчик прокоментував перемогу над Їгітом
Вчора 23:48 254 0
Берінчик: Це все для того, щоб вшанувати пам'ять тих героїв, які пішли
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик (18-0-0, 9 КО) захистив титул WBO International у легкій вазі у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-4-1, 10 КО).

Українець присвятив цю перемогу українським захисникам.

"Це все для того, щоб вшанувати пам'ять тих героїв, які пішли, проливається кров. Російська федерація - агресор. Слава України.   Бій був не простий, мій опонент досвідчений боєць. Крокуємо сходинками і очікуємо бій за чемпіона світу. Слава Україні. Дякую нашим захисникам, ЗСУ", - сказав Берінчик.

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Данієлем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик-Дюбуа - ТУТ.

Раніше непереможний Василь Чеботарь переміг колумбійця Жоеля Жуліо, Даніель Лапін нокаутував німця Аро Шварца в бою за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі, а Федір Черкашин зазнав першої поразки в професіональній кар'єрі. Також Дмитро Митрофанов програв нокаутом у другому раунді британцю Хамзи Шіразу.

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