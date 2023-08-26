Усик - Дюбуа: усе про бій

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК 🇬🇧 ДАНІЄЛЬ ДЮБУА

20 - 0 - 0 РЕКОРД 19 - 1 - 0 36 ВІК 25 190 см ЗРІСТ 196 см 198 РОЗМАХ РУК 198 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA Super, WBO, IBO та The Ring

Коли бій

12- раундовий поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня 2023 року. Орієнтовний початок - близько 24:00 за київським часом.

Місце проведення

Стадіон Вроцлав в однойменному місті в Польщі. Арена здатна вмістити (для боксерських поєдинків) 43 000 глядачів. Усі квитки було розпродано за 3 години після старту продажів.

Найдешевший квиток коштував 49 злотих (454 гривні), а квитки до VIP-ложі – від 1999 злотих до 9999 (18 526 – 92 670 гривень);

За що битимуться боксери

За титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. На кону стоятимуть чемпіонські пояси (IBF, WBA Super, WBO, IBO та The Ring) Олександра Усика, які він спочатку відібрав у Ентоні Джошуа, а потім захистив у матчі-реванші.

Статистика

Олександр Усик вийде на ринг з непереможним рекордом у 20 перемог у 20 боях, 13 з яких закінчилися нокаутом.

В активі Даніеля Дюбуа 19 перемог, 18 з яких завершилися нокаутом та одна поразка в поєдинку Джо Джойса (28 листопада 2020 року).

За статистикою Дюбуа має велику перевагу у силі над українцем - його співвідношення перемог та нокаутів більше, ніж в Усика (Усик 65%, Дюбуа 95%).

Український боксер старший за британця на 11 років (36 - 25).

Англієць має перевагу в зрості на два дюйми (близько 6 см), проте розмах рук у боксерів - однаковий.

Олександр Усик - шульга, його суперник - ортодокс.

Українець є більш досвідченим спортсменом, дебютувавши у 2013 році, тобто раніше за Дюбуа на 3 роки та 4 місяці, чий дебют у професійному боксі відбувся у 2017 році. Олександр Усик брав участь у 168 професійних раундах, Данієль Дюбуа - в 63.

Англієць посідає 8-ме місце рейтингу WBO.

Форма

Українець залишається непереможним професіоналом, здолавши своїх останніх двох опонентів з п’яти нокаутом.

У своєму останньому поєдинку (20 серпня 2022 року) Усик переміг британця Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів та захистив чемпіонські пояси IBF, WBA Super, WBO, IBO. До цього Олександр вже здобував перемогу над Джошуа 25 вересня 2021 року одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця чемпіонські пояси WBA Super, IBF та WBO. В активі українця ще був поєдинок проти Дерека Чісори (31 жовтня 2020 року), у якому він переміг одноголосним рішенням суддів у 12-раунловому поєдинку. Дебютував же в хевівейті у 2019 році проти американця Чазза Візерспуна, якого переміг технічним нокаутом у сьомому раунді. До того, 10 листопада 2018 року українець переміг Тоні Белью нокаутом у восьмому раунді у своєму поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті за версіями WBA, WBC, IBF та WBO.

Даніель Дюбуа "поклав" у нокаут чотирьох зі своїх останніх п’яти опонентів

В останньому поєдинку 3 грудня 2022 року Дюбуа здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді над Кевіном Лереною у боротьбі за титули чемпіона світу за версією WBA. Попередній поєдинок проти Тревора Браяна 11 червня 2022 року був переможним для Дюбуа, англієць здобув перемогу в четвертому раунді нокаутом у боротьбі за титул чемпіона світу за версією WBA. 29 серпня 2021 року технічним нокаутом у першому ж раунді переміг Джо Кусумано. Також англієць переміг Богдана Діну в липні 2021 року нокаутом у другому раунді. А от поєдинок зі своїм земляком Джо Джойсом закінчити тріумфально йому не вдалося. Джойс нокаутував Дюбуа в 10 раунді.

Активність

Останнім часом Даніель Дюбуа бився частіше за Олександра Усика.

Свій останній поєдинок українець провів 11 місяців та 12 днів тому, у той час, як цей термін у Дюбуа становить 7 місяців та 29 днів.

Останні поєдинки Усика проходили у періоді 4 років, 8 місяців та 22 днів, тому у середньому українець виходить на ринг кожні 11 місяців та 11 днів. У тих поєдинках він провів 51 повний раунд, що в середньому становить 10, 2 раунди.

Щодо англійця, то його останні 5 поєдинків відбувалися за період 2 років, 8 місяців та 4 днів. У середньому Дюбуа бився кожні 6 місяців та 14 днів. Загалом він провів 20 повних раундів, що у середньому становить – 4.

Скільки боксери зароблять за бій

За інформацією авторитетного інсайдера та журналіста talkSPORT Майкла Бенсона, К2 Promotions заплатила за право організувати поєдинок 8 мільйонів доларів. Промоутерська компанія Френка Воррена Queensberry Promotions пропонувала 5,6 мільйона.

Таким чином, Усик отримає 75% від загального призового фонду - 6 мільйонів доларів, а Дюбуа дістанеться 25% - 2 мільйони.

Де дивитися онлайн пряму трансляцію

В Україні ексклюзивним транслятором вечора боксу у Вроцлаві є медіасервіс MEGOGO за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.

Також MEGOGO покаже поєдинок у Польщі, але деталі визначаться пізніше.

Поєдинок Усика проти Дюбуа транслюватиметься на TNT Sports Box Office у Великій Британії, а в США цю зустріч можна подивитися на ESPN+.

Спостерігати за трансляцією можна завдяки усім карткам BT Box Office за допомогою додатку або плеєру BT Sports. Перш ніж перейти до перегляду поєдинку ви маєте зареєструватися та заплатити за бій на їхньому вебсайті. Він доступний в інтернеті або додатках Apple, Android та Firestick.

Усе це буде коштувати £24.95.

Окрім того, переглянути бій можна в додатку ESPN+. Це окрема послуга від звичайного ESPN, тому не потрібно бути постійним користувачем цього каналу. Завантажити цей додаток можна для PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, your Smart TV та багато іншого.

1 місяць ESPN+ коштує 9.99 доларів США, 1 місяць (disney+/hulu) ESPN+ — 13.99 доларів США, 1 місяць (disney+/hulu без реклами) ESPN+ — 19.99 доларів США, а 1 рік коштує 99.99 доларів.

Ставки та прогноз букмекерів

Український чемпіон є беззаперечним фаворитом бою:

Перемога Усика - 1,08;

Перемога Дюбуа - 10,0;

Нічия - 26,0;

Фахівці не вірять, що поєдинок пройде всю дистанцію - 1,27 (дострокове завершення):

Перемога Усика достроково (KO, TKO, DQ) - 1,44;

Перемога Усика за очками - 4,0;

Перемога Дюбуа достроково (KO, TKO, DQ) - 9,0;

Перемога Дюбуа за очками - 23,0.

5 - 7 раунди є найбільш вірогідними для дострокової перемоги Усика - 10,0.