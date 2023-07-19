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Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті

Сьогодні Віталію Кличку виповнилося 52 роки
Сьогодні 14:53 26995 0
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті

Джерело - Чемпiон.

Сім'я Кличків в 1985 році переїхала до Києва, а до цього жила у військовому містечку Градчани на півночі Чехословаччини. Саме в Градчанах відбувся дебютний бій Віталія Кличка. Його першим тренером з боксу став прапорщик Білоган, під керівництвом якого 13-річний юнак прозаймався 8 місяців і навіть отримав 3-й юнацький розряд. Справжнім випробуванням для боксера-початківця став поєдинок, який відбувся під час святкування дня авіації. Боксерський ринг був споруджений з підручних засобів, представляючи собою квадрат, огороджений товстими прядив'яними мотузками, які були зав'язані на вкопані в землю живцях лопат. Рефері в рингу був той же прапорщик Білоган, одягнений в чорні напрасовані штани і білу сорочку з накрохмаленим комірцем і чорним метеликом.

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"Як тільки я опинився всередині рингу, мене наче підмінили, - згадував потім Віталій. - Було таке відчуття, що мої сили і вміння, якими я так пишався, перекочували до мого суперника. Швидше за все, мене бентежила натовп людей, який зібралася навколо. І, особливо, присутність батьків. Я не сприймав це як спортивне змагання. Для мене цей поєдинок був звичайною бійкою, але з заздалегідь обумовленими правилами. А при батьках битися якось не з руки. Я, звичайно ж, боксував. І, судячи з реакції глядачів, цей бій виграв. І вперше зіткнувся з суддівської несправедливістю. "Син начальника гарнізону програвати не може" - мабуть так розсудили судді. На жаль, саме син начальника гарнізону був моїм опонентом. Але свою поразку я потім компенсував на тренуваннях і в тренувальних боях - з тим же суперником".

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Максим Розенко, Чемпіон

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