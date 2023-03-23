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Ф’юрі: Усик, ти ніколи не був достатньо мужнім

Сьогодні 18:59 173 0
Британець звернувся до Олександра Усика
Ф’юрі: Усик, ти ніколи не був достатньо мужнім
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - інстаграм Тайсона Ф'юрі.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) звернувся до володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) після інформації про скасування бою.

Відповідне відео він записав у Інстаграмі.

"Усик, ти малий гівнюк, малий шмат лайна, болотяноокий з дірою між зубами, бридкий, малий пацюк. Ти слизький у****к, намагався протягом цілого тижня втекти від мене, прохав про реванш як маленька дівчинка. Ти отримав свій реванш, а потім не захотів битися, лайняне сцикло. Завжди знав, що цей боягуз ніколи не була достатньо мужньою, щоб стикнутися з Циганським королем, ніколи в житті, ти малий гівнюк".

  Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

"Ти малий 90-кілограмовий боягуз, ти малий шмат лайна, малий пацюк. Уся ваша команда також знає про це, всі юристи мають повну інформацію, ти, маленький бридкий сучий син. Бийся тепер з Дюбуа в Коппер-Боксі (арена в Лондоні - прим.), малий шмат лайна. Завжди знай, що ти та всі схожі на тебе ніколи не лізьте до Циганського короля, ти малий боягузливий шмат лайна", - сказав Ф’юрі.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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