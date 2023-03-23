Красюк назвав імена претендентів на бій з Усиком

Олександр Красюк розповів, хто може стати наступним суперником чемпіоном світу в хевівейті Олександра Усика.

Джерело - sport24.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) розпочне перемовини про бій з наступним опонентом вже цими вихідними.

Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю IFLTV.

Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

Головним претендентом на поєдинок з володарем більшості головних титулів є регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа. Втім, можливо й таке, що українець зустрінеться у рингу з обов'язковим суперником за лінією IBF Філіпом Хрговічем, якщо британець не встигне відновитися від травми.

Наразі Усик закрив тренувальний табір. Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.