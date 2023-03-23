Тренер Фʼюрі навіть не починав готувати Тайсона до бою з Усиком

Шугар Хілл Стюард, тренер Тайсона Фʼюрі, приїхав у Велику Британію не для того, щоб підготувати свого підопічного до зустрічі з Олександром Усиком.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Boxing 24/7.

"Усі забули, що я готував Лоуренса Околі до його поєдинку в Манчестері. У мене був квиток на літак на 28 березня. Я хочу, щоб Ф’юрі бився з найкращими, і він хоче битися з найкращими. Це станеться, коли станеться. Ми це не контролюємо. Мене це не дуже хвилює, бо я зосереджений на Околі. Тому я прилетів до Великої Британії. Я радий, що мене спитали, адже я тут заради Лоуренса. Я весь час був із ним у тренувальному таборі. Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться Просто так сталося, що водночас йшли переговори та розмови про бій Ф’юрі – Усик. Коли ми прибули до Манчестера, то почали використовувати зал Тайсона для тренувань. Звичайно ж, я йду туди, бо для мене це немов дім, мені там комфортно. Ми прибули сюди на тиждень бою і продовжили готуватись до поєдинку. Тайсон знав, що я тут заради Лоуренса. Він був у залі з нами, але я його не тренував. Ми не працювали, нічого не робили під Усика. Я тренував Лоуренса", – розповів Стюард.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.