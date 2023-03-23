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Президент WBC: Ми всі втомилися чекати рішення щодо бою Усика та Ф’юрі

Сьогодні 08:55 248 0
Маурісіо Сулейман прокоментував зрив бою між чемпіонами у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) й Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Президент WBC: Ми всі втомилися чекати рішення щодо бою Усика та Ф’юрі
#Сулейман, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - ukrinform.uа.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) мали унікальну можливість обєднати чотири пояси у суперважкій вазі.

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"Ми всі втомилися чекати їхнього рішення, будуть вони проводити бій, чи ні. Я хочу, щоб вони вирішили, чи збираються битися, а якщо ні, щоб переходили до наступного кроку. Коли інтереси настільки великі й переважають над інтересами спорту, все може стати складнішим. Его, зловживання владою, егоїзм.

Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

Великі поєдинки можна зробити швидко. Все створене для того, щоб вони підписали угоду, але хтось тягне руку, заважає все оформити. Це унікальна можливість об’єднати чотири титули в надважкій вазі. Якщо цей бій не буде проведено зараз, титули розпадуться, кожному бійцеві доведеться зіткнутися зі своїми претендентами. Було б прикро, якби цей бій не відбувся. Ф’юрі зараз вільний. Більше ми не санкціонували ніяких поєдинків. Було замовлено бій між Деонтеєм Вайлдером і Енді Руїсом, щоб визначити суперника для Тайсона, але цей бій також не відбувся, тому нічого іншого немає. Ми чекали бою з Усиком, а далі подивимося", - сказав Сулейман.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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