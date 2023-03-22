Воррен: Можливо, Усик та його команда не хотіли бою з Ф’юрі

Промоутер розповів про те, чому зірвався бій Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Зрив бою між чемпіонами у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) й Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) міг відбутися через українця.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Якщо вони не будуть битися, то не будуть. Я не можу їх змусити. Я не можу змусити когось підписати контракт. Це залежить тільки від них. Можливо, вони не хотіли цього бою, адже якщо ви пам’ятаєте, вони постійно: "Цей бій відбудеться 29 квітня, або ми нічого не робитимемо". Вони говорили так, тому що ходили чутки про травму Тайсона, через яку він не буде готовий".

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"Ми погодилися поділити гонорар 70 на 30, Тайсон сказав, що буде готовий, і тут у них не було можливості відмовитися. Ми були прив’язані до 29 квітня, ми забронювали Вемблі. Усе було зроблено. Тайсон тренувався три тижні. Він запросив до табору спаринг-партнерів, до нього прилетів тренер. Хіба так робить людина, яка не хоче битися?" - сказав Воррен.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.