Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Сьогодні 15:31 301
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 21:15 1172
Ярмоленко: Вирішимо з тренером, чи зможу я зіграти з Англією
Сьогодні 20:17 135
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Сьогодні 18:00 1453
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:08 1747
Промоутер Усика пояснив зрив бою з Ф’юрі
Сьогодні 15:55 508
Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:24 1727
Рух призначив нового головного тренера
Сьогодні 15:08 534
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Сьогодні 11:24 2100
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:14 2299
Прямі трансляції

Воррен: Можливо, Усик та його команда не хотіли бою з Ф’юрі

Сьогодні 21:23 251 0
Промоутер розповів про те, чому зірвався бій Усик - Ф'юрі
Воррен: Можливо, Усик та його команда не хотіли бою з Ф’юрі
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Зрив бою між чемпіонами у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) й Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) міг відбутися через українця.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Якщо вони не будуть битися, то не будуть. Я не можу їх змусити. Я не можу змусити когось підписати контракт. Це залежить тільки від них. Можливо, вони не хотіли цього бою, адже якщо ви пам’ятаєте, вони постійно: "Цей бій відбудеться 29 квітня, або ми нічого не робитимемо". Вони говорили так, тому що ходили чутки про травму Тайсона, через яку він не буде готовий".

  Актуально: Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик

"Ми погодилися поділити гонорар 70 на 30, Тайсон сказав, що буде готовий, і тут у них не було можливості відмовитися. Ми були прив’язані до 29 квітня, ми забронювали Вемблі. Усе було зроблено. Тайсон тренувався три тижні. Він запросив до табору спаринг-партнерів, до нього прилетів тренер. Хіба так робить людина, яка не хоче битися?" - сказав Воррен.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі 2220
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда 2100
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться 8671 2
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2299
Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 3825
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою 8425
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23735
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107796
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66823
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271398
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16618
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18562