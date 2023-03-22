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Промоутер Усика пояснив зрив бою з Ф’юрі

Сьогодні 15:55 320 0
Олександр Красюк розповів, чому зірвався бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Промоутер Усика пояснив зрив бою з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться через вимоги британського боксера.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Бій скасовано. Причина в тому, що це зайшло занадто далеко. Було відчуття, що після того, як Усик прийняв 70/30, Тайсон Ф’юрі почав думати, що можна одягнути сідло йому на шию і почати їздити на Усику стільки, скільки зможе.

Це неправильно. Я маю на увазі, що Олександр прийняв розподіл 70/30 як ввічливість. Він був таким лояльним і дуже хотів, щоб цей бій відбувся.

Але бій не про Тайсона Ф’юрі, а про пояс WBC, який знаходиться в його колекції.

Якщо це настільки складно, що Тайсон намагається уникнути цього, ставлячи перед собою стільки перешкод під час укладання угоди, тоді немає потреби докладати більше зусиль, і ми просто йдемо своїм шляхом.

Єдине, що залишається в моїй голові, ми можемо дуже чітко заявити, що титул абсолютного чемпіона залишається нашим найвищим пріоритетом, і ми зробимо все можливе, щоб це відбулося в найкоротший період часу, і хто б не був тимчасовим володарем пояса WBC, ми будемо намагатися це зробити.

Якщо я почну розповідати вам список речей, які просив Ф’юрі, однієї, п’яти, десяти чи 15 хвилин буде недостатньо.

Був перелік речей, які він хотів отримати на свою користь, які були абсолютно неприйнятними, які були повною неповагою до об’єднаного чемпіона та колишнього абсолютного чемпіона (у першій важкій вазі - прим.).

Я не можу розголошувати переговори, це частина етики. Якщо я почну вдаватися в деталі, це буде виглядати не дуже добре. Можливо, якщо інша сторона захоче прийняти рішення розкрити деталі, тоді ми зможемо про це поговорити.

Зараз я не можу цього зробити лише з цієї причини... З величезним жалем у серці мушу визнати, що бій скасовано. Усик візьме невелику перерву та виконає свої зобов’язання", - сказав Красюк.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Нагадаємо, сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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