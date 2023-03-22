Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі

Роб Теббатт розповів про причини зриву бою за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться оскільки команди боксерів не змогли досягти згоди щодо розподілу призових у поєдинку-реванші.

Про це розповів журналіст ID Boxing Роб Теббатт.

"Сказали, що переговори зірвалися через те, що не вдалося досягти згоди щодо розподілу грошей на матч-реванш. Реванш спочатку був узгоджений на вихідних, у неділю було досягнуто "значного прогресу", але неможливість узгодити умови призвела до того, що угода зірвалася", - написав Теббатт у Twitter після розмови з Queensberry Promotions Френка Воррена.

Наразі Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Нагадаємо, сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.