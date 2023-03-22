Промоутер Усика підтвердив завершення переговорів з Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбудеться.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у коментарі Sky Sports.

Переговори між командами завершились.

Раніше повідомлялося, що Усик закрив тренувальний табір, він буде готуватися до захисту титулів з обов’язковими претендентами.

Українець може повернутися в ринг в червні або липні.

Нагадаємо, сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.