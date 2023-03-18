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Кличко: Тримаємо за Усика кулаки, що він переможе

Сьогодні 15:00 283 0
Колишній чемпіон світу прокоментував
Кличко: Тримаємо за Усика кулаки, що він переможе
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

У можливому поєдинку за звання абсолютного чемпіонату світу у суперважкій вазі українець Олександр Усик може перемогти Тайсона Ф'юрі.

Таку думку висловив мер Києва та колишній чемпіон у надважкій вазі Віталій Кличко

"Велика вірогідність, що бій відбудеться. Якщо Ф'юрі відмовиться, то він буде найбільший чемпіон світу боягуз. Він розуміє, що Сашко - дуже незручний суперник для нього. Зараз він спробує знайти можливість для того, щоб викрутити руки і знайти вихід з цієї складної ситуації".

  Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз

"Але увесь світ бажає дивитись цей бій, і я вважаю, що цей бій відбудеться. Прогноз на бій не можу сказати. Надважка вага, де один єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Тому тримаємо кулаки, що бій відбудеться. Тримаємо за Сашка Усика кулаки, що він переможе".

  Актуально: Тренер Ф'юрі прибув у табір Тайсона

"Я переконаний, що у Сашка є всі можливості, щоб перемогти. Таким чином, як і з Джошуа, як і з іншими спортсменами. І стати абсолютним чемпіоном - зібрати всі пояси. Останній пояс WBC забрати у Ф'юрі", - сказав Кличко.

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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