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Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз

Сьогодні 10:34 1303 0
Британець у черговий раз висміяв Олександра Усика
Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) звернувся до чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Відповідне відео британець записав у Інстаграмі.

"Усик - боягуз", - сказав Ф’юрі разом зі своєю командою.

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Допис, поширений Tyson Fury (@tysonfury)

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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