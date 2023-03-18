Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз

Британець у черговий раз висміяв Олександра Усика

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) звернувся до чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Відповідне відео британець записав у Інстаграмі.

"Усик - боягуз", - сказав Ф’юрі разом зі своєю командою.

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Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.