Тренер Ф'юрі прибув у табір Тайсона

Джерело - Чемпіон.
Тренер Шугар Хілл Стюард прибув у табір володаря поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).
Про це розповів сам британський боксер.
"Брати руйнування. Назвіть більш динамічний дует у боксі", – підписав Ф’юрі спільне фото з тренером.
Відзначимо, що Тайсон Ф'юрі розпочав підготовку до бою з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО). Наразі контракт на цей поєдинок ще не підписано.
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Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.