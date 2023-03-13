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Промоутер Усика висміяв Ф’юрі за ухилення від бою

Сьогодні 22:38 113 0
Олександр Красюк прокоментував переговори з Тайсоном Ф’юрі
Промоутер Усика висміяв Ф’юрі за ухилення від бою
Фото - gettyimages
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у надважкій вазі буде шукати причини, аби зірвати бій проти чемпіона  WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у Twitter.

"Спойлер на завтра.

Ф’юрі надсилає проєкт угоди, де немає пункту про реванш, тестування на допінг, лише місцеві судді, Усику заборонено використовувати ліву руку, 5 хвилин відпочинку між раундами тощо.

А потім в інстаграмі з’являється таке: "Ти, середньоваговий кролик, ти маєш контракт. Ти наклав у штани. Якщо угоду не буде підписано через 25 секунд, буду битися з Джейком Полом наступним", - написав Красюк.

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Усику провести бій без умови реваншу. Усик вже відповів на ультиматум британця

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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