Промоутер Усика висміяв Ф’юрі за ухилення від бою

Джерело - Чемпіон.
Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у надважкій вазі буде шукати причини, аби зірвати бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у Twitter.
"Спойлер на завтра.
Ф’юрі надсилає проєкт угоди, де немає пункту про реванш, тестування на допінг, лише місцеві судді, Усику заборонено використовувати ліву руку, 5 хвилин відпочинку між раундами тощо.
А потім в інстаграмі з’являється таке: "Ти, середньоваговий кролик, ти маєш контракт. Ти наклав у штани. Якщо угоду не буде підписано через 25 секунд, буду битися з Джейком Полом наступним", - написав Красюк.
Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Усику провести бій без умови реваншу. Усик вже відповів на ультиматум британця
March 13, 2023
Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.