Промоутер Усика висміяв Ф’юрі за ухилення від бою

Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у надважкій вазі буде шукати причини, аби зірвати бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у Twitter.

"Спойлер на завтра.

Ф’юрі надсилає проєкт угоди, де немає пункту про реванш, тестування на допінг, лише місцеві судді, Усику заборонено використовувати ліву руку, 5 хвилин відпочинку між раундами тощо.

А потім в інстаграмі з’являється таке: "Ти, середньоваговий кролик, ти маєш контракт. Ти наклав у штани. Якщо угоду не буде підписано через 25 секунд, буду битися з Джейком Полом наступним", - написав Красюк.