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Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик

Вчора 23:26 584 0
Поєдинок має відбутися на Вемблі
Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Бій між чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 KO) має відбутися наприкінці квітня.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Все в силі. З контрактами розібралися, обидві команди на одній сторінці. Ми просто повинні продовжувати рухатися вперед, впевнений, бій відбудеться. 29 квітня буде датою бою. На якомусь етапі не був впевнений, чи підійде Тайсону ця дата, але він у порядку".

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"Суть в тому, що вони обидва вийшли та сказали, що хочуть зробити поєдинок. Очевидно, ми повинні підписати контракти. Усі працюють, щоб все завершити. Кожен хоче побачити бій. Коли ми все завершимо - все буде чудово. Це перший раз, коли чотири пояси будуть на кону. Це найбільший бій у надважкій вазі за невідомо скільки років".

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"Обидва непереможені та обидва в розквіті сил. Це буде фантастична подія та найкасовіша подія, яка коли-небудь проходила на Вемблі. Говорю не про бокс, а взагалі. Минулого року у квітні Тайсон теж зібрав тут аншлаг. Він мегазірка, радий за нього. Люди повинні визнати, що маємо боксера, який ні від кого не ухиляється", - сказав Воррен.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

Учора, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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