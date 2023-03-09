Усик: Коли Полісся вийде в УПЛ, гратиму за них проти Динамо

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) хоче зіграти проти Динамо в УПЛ.

Про це розповів сам український боксер.

"Динамо – команда, з якою мене познайомив мій батько, якого вже нема. Коли я прийшов на стадіон Таврії, його ще не реконструювали, лавки, на яких сиділи, були дерев'яні, як рейки складені.

Був 2001 чи 2002 рік, коли Таврія грала з Динамо. Наскільки пам'ятаю, Таврія тоді перемогла 4:3. Це божевільна гра була. Від батька я чув, що це така команда, Динамо, по телевізору дивився, а тут я познайомся наживо з цією командою. З того часу я вболіваю за цей клуб. Думаю, що це така данина батькові, який знайомив мене зі спортом. Для мене, звичайно, цей рідний клуб.

Полісся, бо Геннадій Владиславович, мій старший друг, власник цього клубу. Я підтримуватиму цей клуб, він мені подобається. Там круті хлопці. Попри те, що там вікові хлопці, вони почуваються на 20 років. Але Динамо у серці.

Коли Полісся вийде до Прем'єр-ліги, я гратиму за них в УПЛ проти Динамо", - сказав Усик.