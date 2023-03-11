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Паркер буде допомагати Ф’юрі у підготовці до бою з Усиком

Сьогодні 14:21 106 0
Паркер буде допомагати Ф’юрі у підготовці до бою з Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джозеф Паркер

Джерело - інстаграм Тайсона Ф'юрі.

Боєць суперважкої ваги Джозеф Паркер (29-3, 20 КО) допомагатиме чемпіону WBC Тайсону Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у підготовці до бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Про це Ф'юрі розповів у своєму Інстаграмі.

"Мій гарний друг та брат Джозеф Паркер прилетів на спаринг, сьогодні ми проведемо 10-12 раундів. Джордж Локхарт (кухар - прим.) вже був тут декілька днів, тож ми готові до рок-н-ролу. Усик, ти попереджений, ти проінформований, 6 тижнів, сосунок, ми йдемо за тобою. Спарта", - сказав Ф’юрі.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

Учора, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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