Паркер буде допомагати Ф’юрі у підготовці до бою з Усиком

Боєць суперважкої ваги Джозеф Паркер (29-3, 20 КО) допомагатиме чемпіону WBC Тайсону Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у підготовці до бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Про це Ф'юрі розповів у своєму Інстаграмі.

"Мій гарний друг та брат Джозеф Паркер прилетів на спаринг, сьогодні ми проведемо 10-12 раундів. Джордж Локхарт (кухар - прим.) вже був тут декілька днів, тож ми готові до рок-н-ролу. Усик, ти попереджений, ти проінформований, 6 тижнів, сосунок, ми йдемо за тобою. Спарта", - сказав Ф’юрі.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

Учора, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.