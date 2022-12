Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та Дерек Чісора (33-12, 23 КО) провели битву поглядів напередодні бою.

Поєдинок відбудеться 3 грудня в Лондоні.

No more time for games. @Tyson_Fury and @DerekWarChisora face-off 👀#FuryChisora | BT Sport Box Office | December 3rd pic.twitter.com/0ROS85ISX0