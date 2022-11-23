Усик розпочав підготовку до наступного бою

Джерело - Чемпіон.
Володар титулів WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) повернувся до тренувального процесу.
Про це розповів журналіст Майкл Бенсон у Twitter.
Усик у своєму наступному поєдинку прагне побитися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Проте в плани українця може втрутитися Філіп Хрговіч, якого призначили обов'язковим претендентом по лінії IBF.
Oleksandr Usyk back training today with his eyes on a potential undisputed heavyweight world title fight vs Tyson Fury in early 2023…— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 21, 2022
[📽️ TKO3777] pic.twitter.com/Oyit9Na7po
Раніше промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі.