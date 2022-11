Усик розпочав підготовку до наступного бою

Володар титулів WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) повернувся до тренувального процесу.

Про це розповів журналіст Майкл Бенсон у Twitter.

Усик у своєму наступному поєдинку прагне побитися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Проте в плани українця може втрутитися Філіп Хрговіч, якого призначили обов'язковим претендентом по лінії IBF.

Oleksandr Usyk back training today with his eyes on a potential undisputed heavyweight world title fight vs Tyson Fury in early 2023…



