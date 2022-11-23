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Усик розпочав підготовку до наступного бою

Сьогодні 16:52 456 0
Український чемпіон відновив тренування.
Усик розпочав підготовку до наступного бою
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) повернувся до тренувального процесу.

Про це розповів журналіст Майкл Бенсон у Twitter.

Усик у своєму наступному поєдинку прагне побитися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Проте в плани українця може втрутитися Філіп Хрговіч, якого призначили обов'язковим претендентом по лінії IBF.

Раніше промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі.

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