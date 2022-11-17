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Промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі

Сьогодні 13:40 236 0
Боб Арум прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - isport.ua.

Бій між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) за звання абсолютного чемпіона дивізіону має відбутися наприкінці лютого або на початку березня 2023 року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Я думаю, що всі на боці Ф'юрі так і вважають, що поєдинок тоді й відбудеться. І оскільки Егіс Клімас мій гарний друг - і, до речі, Усик теж - я знаю, що вони теж згодні з цим.

Тому я не бачу жодних перешкод для того, щоб провести цей бій десь до Рамадану. Це хоче зробити Тайсон, і це хоче зробити Усик. Тож було б божевіллям не організувати бій або в останній тиждень лютого, або в перший тиждень березня.

Ці бої небезпечні, тому що це суперважка вага, і ці великі хлопці мають приголомшливу силу. І якщо ви не обережні, вас можуть ударити по підборідді та нокаутувати", - розповів Арум.

Раніше Ф'юрі назвав місце бою з Усиком.

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