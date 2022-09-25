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IBA призупинила діяльність Федерації боксу України

Сьогодні 13:38 212 0
ФБУ не буде дозволено голосувати на позачерговому конгресі, де буде обиратись президент IBA
IBA призупинила діяльність Федерації боксу України

Джерело - Inside the games.

Міжнародна боксерська асоціація на засіданні ради директорів призупинила діяльність Федерації боксу України.

Про це повідомляє Inside the Games.

IBA визнає Продивуса президентом ФБУ, але його претензії на керівництво заперечує Кирило Шевченко, якого визнає Міністерство юстиції України.

Зараз IBA тимчасово призупинила діяльність ФБУ та вимагає забезпечення "автономії федерації" та визнання від української влади обрання Продивуса.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

  • У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
  • У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
  • 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
  • Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
  • У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
  • Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

  • Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;
  • Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
  1. Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
  2. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
  • Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;
  • За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
  • Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.

Кирило Шевченко

  • З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;
  • Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух  і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;
  • З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.

Що відомо про ФБУ Продивуса

  • ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами. Сума вражає;
  • За перехід у профі В'ячеслава Глазкова Продивус взяв 65 тисяч доларів;
  • ФБУ незаконно дискваліфікувала Віктора Вихриста, не маюч на це жодних юридичних підстав, після того як боксер перейшов у професіольний бокс;
  • Бронзовий призер ОІ-2008 В'ячеслав Глазков закликав гнати Продивуса з ФБУ поганою мітлою;
  • Також скандального ексрегіонала звинувачують у дачі хабарів;
  • Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні;
  • Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином;
  • Легендарний український тренер Юрій Сосновський заявив, що Продивус не має права очолювати федерацію;
  • Також дії Володимира Продивуса засудив, назвавши їх цинічними, міністр Молоді та спорту Вадим Гутцайт.
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