Джерело - sport.ua.
Наступним суперником Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має стати американець Деонтей Вайлдер (42-2, 41 КО).
Про це розповів промоутер Лу Ді Белла.
"Усик – найкращий у всі часи. Джошуа – все ще один із чотирьох найкращих супертяжів у світі. Боксу потрібно змінити свій шлях. Вайлдер має побити Хеленіуса і немає нічого, що зробить більше доларів і матиме більше сенсу, ніж бій Вайлдера проти Джошуа", – сказав Ді Белла.
- Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
- Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
- Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
- Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференції.
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою