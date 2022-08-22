Наступним суперником Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має стати американець Деонтей Вайлдер (42-2, 41 КО).

Про це розповів промоутер Лу Ді Белла.

"Усик – найкращий у всі часи. Джошуа – все ще один із чотирьох найкращих супертяжів у світі. Боксу потрібно змінити свій шлях. Вайлдер має побити Хеленіуса і немає нічого, що зробить більше доларів і матиме більше сенсу, ніж бій Вайлдера проти Джошуа", – сказав Ді Белла.