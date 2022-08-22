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Джошуа треба провести бій з Вайлдером - промоутер

Сьогодні 09:12 394 0
Лу Ді Белла прокоментував перемогу чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) над британцем Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).
Джошуа треба провести бій з Вайлдером - промоутер
#Ентоні Джошуа, #Лу Ді Белла

Джерело - sport.ua.

Наступним суперником Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має стати американець Деонтей Вайлдер (42-2, 41 КО).

Про це розповів промоутер Лу Ді Белла.

"Усик – найкращий у всі часи. Джошуа – все ще один із чотирьох найкращих супертяжів у світі. Боксу потрібно змінити свій шлях. Вайлдер має побити Хеленіуса і немає нічого, що зробить більше доларів і матиме більше сенсу, ніж бій Вайлдера проти Джошуа", – сказав Ді Белла.

  • Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
  • Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
  • Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
  • Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференції.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

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