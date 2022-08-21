Ф'юрі - про бій з Усиком: Я врятую цього українського безхатченка від поясів

Британець почав розігрівати інтерес до можливого бою

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі за хороший гонорар готовий вийти в ринг проти чемпіона світу IBF, WBA, WBO та IBF, українця Олександра Усика.

Про це Циганський король заявив у своєму сторіз.

"Пошліть мене, я врятую українського бомжа від його поясів, як я врятував останнього українського бомжа Володимира Кличка, але це не буде дешево. Якщо ви хочете кращого, ви повинні заплатити. Це буде дуже дорого, тож діставайте свою чортову чекову книжку , і я врятую цього українського бовдура від його поясів", - сказав британець.

Зазначимо, потім Ф'юрі видалив відео.

Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші

Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.

на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона. Ф'юрі прийняв виклик , заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.

, заявивши, що що Усика та Джлшуа за один вечір. Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою