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Ф'юрі - про бій з Усиком: Я врятую цього українського безхатченка від поясів

Сьогодні 14:44 534 0
Британець почав розігрівати інтерес до можливого бою
Ф'юрі - про бій з Усиком: Я врятую цього українського безхатченка від поясів

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі за хороший гонорар готовий вийти в ринг проти чемпіона світу IBF, WBA, WBO та IBF, українця Олександра Усика.

Про це Циганський король заявив у своєму сторіз.

"Пошліть мене, я врятую українського бомжа від його поясів, як я врятував останнього українського бомжа Володимира Кличка, але це не буде дешево. Якщо ви хочете кращого, ви повинні заплатити. Це буде дуже дорого, тож діставайте свою чортову чекову книжку , і я врятую цього українського бовдура від його поясів", - сказав британець.

Зазначимо, потім Ф'юрі видалив відео.

  • Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
  • Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
  • Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
  • Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою

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