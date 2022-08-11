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Усик: Ф’юрі не захоче упустити можливість об’єднати всі пояси

Сьогодні 09:37 403 0
Усик прокоментував потенційний бій з Ф’юрі
Усик: Ф’юрі не захоче упустити можливість об’єднати всі пояси
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Усик - Джошуа II

Джерело - parimatch.co.uk.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий битися з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Чи розглядаю ви потенційний об’єднавчий бій із Тайсоном Ф’юрі? Так, коли реванш закінчиться, думаю, Тайсон Ф’юрі не захоче упустити можливість об’єднати всі пояси.

Я думаю, що це можливо. Дай Бог, щоб так і було, - сказав Усик.

Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі оголосив про повернення у бокс.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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