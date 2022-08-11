Усик: Ф’юрі не захоче упустити можливість об’єднати всі пояси

Джерело - parimatch.co.uk.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий битися з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Чи розглядаю ви потенційний об’єднавчий бій із Тайсоном Ф’юрі? Так, коли реванш закінчиться, думаю, Тайсон Ф’юрі не захоче упустити можливість об’єднати всі пояси.
Я думаю, що це можливо. Дай Бог, щоб так і було, - сказав Усик.
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі оголосив про повернення у бокс.
Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.
Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.