Усик: Ф’юрі не захоче упустити можливість об’єднати всі пояси

Усик прокоментував потенційний бій з Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий битися з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Чи розглядаю ви потенційний об’єднавчий бій із Тайсоном Ф’юрі? Так, коли реванш закінчиться, думаю, Тайсон Ф’юрі не захоче упустити можливість об’єднати всі пояси. Я думаю, що це можливо. Дай Бог, щоб так і було, - сказав Усик.

Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі оголосив про повернення у бокс.

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