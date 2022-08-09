Ф’юрі оголосив про повернення у бокс

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) вирішив відновити свою кар’єру.

Про це заявив сам боксер.

"Я вирішив повернутися в бокс, бо можу стати першим чемпіоном у надважкій вазі в історії, який матиме дві трилогії: одну з Деонтеєм Вайлдером, а другу - з Дереком Чісорою.

Завжди казав, що буду битися з Чісорою наприкінці моєї кар’єри. І ось ми знову б’ємо всі рекорди, створюємо прецеденти.

Я обрав Айзека Лоу своїм тренером, бо коли я працював з Пітером Ф’юрі, Айзек був теж там, як і під час моєї роботи з Шугархіллом. Він завжди давав мені інформацію, знає мене краще, ніж будь-хто на планеті. Ми чудова команда, завжди були разом, і закінчимо це разом.

Ми завжди дуже добре працювали разом, і ось ми збираємось взяти участь у дуже масштабній події", - сказав Ф’юрі.