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Ортіс достроково переміг британця Маккінсона

Сьогодні 08:54 243 0
Кут Майкла викинув рушник у 9-му раунді
Ортіс достроково переміг британця Маккінсона

Джерело - Чемпіон.

Американський проспект напівсередньої ваги Вірджіл Ортіс (19-0, 19 KO) отримав дострокову перемогу проти британця Майкла Маккінсона (22-1, 2 KO).

Ортіс домінував практично весь час, а наприкінці восьмого раунду ударом по печінці відправив суперника в нокдаун.

На початку дев'ятої трихвилинки Маккінсон знову опинився на канвасі, після чого підвівся і був готовий продовжувати бій. Кут британця вирішив інакше, викинувши рушник.

Ортіс захистив пояс WBO International і тепер має битися за повноцінний чемпіонський пояс.

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