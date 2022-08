Американський проспект напівсередньої ваги Вірджіл Ортіс (19-0, 19 KO) отримав дострокову перемогу проти британця Майкла Маккінсона (22-1, 2 KO).

Ортіс домінував практично весь час, а наприкінці восьмого раунду ударом по печінці відправив суперника в нокдаун.

На початку дев'ятої трихвилинки Маккінсон знову опинився на канвасі, після чого підвівся і був готовий продовжувати бій. Кут британця вирішив інакше, викинувши рушник.

Ортіс захистив пояс WBO International і тепер має битися за повноцінний чемпіонський пояс.

Vergil Ortiz Jr. knocks down Michael McKinson with a perfectly placed body shot 👊#OrtizMcKinson pic.twitter.com/GHcfqxv3k7