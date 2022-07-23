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Міжнародна асоціація боксу визнала Продивуса президентом Федерації боксу України

Сьогодні 19:51 354 0
IBA направила офіційний лист до Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету та ФБУ.
Міжнародна асоціація боксу визнала Продивуса президентом Федерації боксу України
#ФБУ, #Кирило Шевченко, #Володимир Продивус

Джерело - fbu.org.ua.

Міжнародна асоціація боксу (IBA) визнала Володимира Продивуса легітимним президентом Федерації боксу України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

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"IBA висловлює щиру стурбованість поточною ситуацією в українському боксі. Як нам було повідомлено, певна група людей на чолі з паном Кирилом Шевченком намагається змінити керівництво Федерації боксу України (ФБУ).

Цим листом повідомляємо, що останні вибори ФБУ відбулися 17 грудня 2021 року. IBA направила на ці вибори свого спостерігача, який не виявив жодних порушень у процедурному порядку таких виборів.

Тому IBA визнає пана Володимира Продивуса легітимним президентом ФБУ, який має повну підтримку з нашого боку. При цьому IBA не визнає засідання, проведене 22 лютого 2022 року альтернативною групою як законне засідання з’їзду, оскільки це не відповідало Регламенту IBA", - йдеться у листі IBA.

Раніше Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ.

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