Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
17.05.2022 19:07 60089
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії
Сьогодні 13:01 14538
Айнтрахт переміг Рейнджерс у фіналі Ліги Європи
Сьогодні 00:55 1251
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 23:00 10347
Рієка - Збірна України 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 571
Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Вчора 21:50 5028
Збірна України зіграла внічию з Рієкою у контрольному матчі
Вчора 20:55 542
Лунін зацікавив три ТОП-клуби Європи
Вчора 19:57 835
Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч
Вчора 18:55 3290
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 16:55 485
Прямі трансляції

Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії

Сьогодні 13:01 14538 0
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії
#Кирило Шевченко, #Володимир Продивус, #Умар Кремльов

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент ФБУ володимир продивус зайняв місце в раді директорів IBA, яку зараз називають “структурою газпрому”.

Травневий конгрес Міжнародної асоціації боксу (IBA) перетворився на справжній фарс. Одіозного росіянина умара кремльова за спеціальної схемою переобрали президентом IBA, а він, своєю чергою, обрав віцепрезидентом ради директорів IBA свого “брата”, експрезидента Федерації боксу України володимира продивуса. 

Нагадаємо, що відразу після повномасштабної російської агресії в Україні МОК рекомендував всім провідним світовим федераціям позбутися керівників-росіян. І в багатьох випадках це було зроблено. Наприклад, росіянин алішер усманов сам пішов з поста президента міжнародної федерації фехтування. Але умар кремльов, мабуть, вирішив, що його ця рекомендація не стосується. Хоча всім зрозуміло, чиїм проєктом він є.  

Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії

В росії “покровителем” кремльова є начальник служби безпеки президента рф генерал-полковник олексій рубежний. Дружини кремльова та рубежного - сестри. Ось рубіжний та кремльов пліч-о- пліч вітають боксерську громадськість росії з новим роком. рубіжний і досі займає пафосну посаду “голови вищої наглядової ради федерації бокса росії”. Погодьтеся, важко усвідомити, яким чином кремльов взагалі балотувався на пост президента IBA, коли інших росіян відсторонили від керівних посад міжнародних федерацій. 

Спротив в IBA щодо кандидатури кремльова був. Перед конгресом президент Федерації боксу Нідерландів Борис Ван Дер Ворст ініціював лист звернення до Міжнародної асоціації щодо обговорення можливості призупинити діяльність федерації боксу росії, у соцмережах якої були пости в підтримку політики та війни путіна в Україні.     

“Ми дуже стурбовані, що ці потенційні порушення з боку ФБР завдають шкоди репутації IBA та боксу. Їх членство підриває зусилля IBA та їх членів щодо просування своїх конституційних принципів“, - зазначено в листі, під яким також підписалися Тайсон Лі (США), Тед Таннер (Австралія), Стів Хартлі (Нова Зеландія), Ларс Бровіл (Данія), Пер-Аксель Шехольм (Швеція), Макку Кауханен (Фінляндія), Одд Хактор Слей (Норвегія) та Адреас Андрегг (Швейцарія). Цікаво, що підпису володимира продивуса, який, на жаль, поки ще залишився підписантом з боку Федерації боксу України,  під цим листом немає. Та й не могло бути. Адже продивус є покірним слугою кремльова, якого свого часу ФБУ під керівництвом продивуса висувала на пост президента IBA.   

Шкода, але на цьому конгресі перемогу отримали рашисти. Кандидатуру Бориса Ван Дер Ворста  було знято через “порушення статуту IBA” і кремльов як безальтернативний кандидат залишився президентом процедурою акламації (прийняття або відхилення зборами пропозиції без підрахунку голосів, за реакцією учасників зборів - вигуки, оплески). Того ж дня продивуса було призначено  віцепрезидентом в раду директорів IBA. Тож фактично він залишається в команді кремльова і з великою долею вірогідності буде виконувати всі його накази. 

 Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

В раду директорів продивуса призначав кремльов - коментує Чемпіону рішення конгресу IBA президент Федерації бокса України Кирило Шевченко.  - продивус повинен був взагалі проігнорувати конгрес. Або, якщо вже приїхав, повинен був прилюдно категорично заявити, що представники росії не можуть займати посаду президента IBA. Подвійний цинізм в тому, що продивус прийшов на конгрес у футболці з зображенням Зеленського і при цьому спокійно братався та обіймався з проектом кремля кремльовим. Вважаю, цим жестом він просто наплював і на президента України, і на весь український народ. При цьому продивус заявляє, що відстоює нашу державу. Де він її відстоює? В іспанській Малазі, куди ганебно втік 24 лютого? Він був одним із типових представників російського кодла в Україні. До нього ж належав і його заступник Михайло Поздняков, у якого основним номером телефону був російський і який теж відразу чкурнув за кордон, до Москви.  Ще один відомий персонаж з їх проросійського кодла - це Ківа. Якщо ж повернутися до конгресу, то там все було вирішено завдяки закулісним інтригам. Бориса Ван Дер Ворста зняли з голосування спеціально, щоб залишився один кандидат. По тому ж сценарію, по якому продивус сфальсифікував вибори президента ФБУ у грудні 2021. “Брати” кремльов і продивус діють однаково. На жаль, наслідки цього конгресу будуть дуже поганими для всього світового аматорського боксу. Адже Міжнародний олімпійський комітет давно має претензії до IBA і чітко оголосив свою позицію - якщо не буде змін в методах управління, бокс припиняє своє існування в олімпійській системі. МОК зробив заяву, що такі вибори лише підсилюють питання та сумніви щодо управління IBA. Тому з великою долею вірогідності боксу не буде в програмі Олімпіади-2024 в Парижі. 

  Актуально: Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 10347
Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 5028
Шевченко назвав футболіста, який найбільше підтримував Україну Шевченко назвав футболіста, який найбільше підтримував Україну 2194
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 6341
Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч 3290
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 2843
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13449
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20684
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5140
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11743
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 34988
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 167217 3