Джерело - Чемпіон.

Експрезидент ФБУ володимир продивус зайняв місце в раді директорів IBA, яку зараз називають “структурою газпрому”.

Травневий конгрес Міжнародної асоціації боксу (IBA) перетворився на справжній фарс. Одіозного росіянина умара кремльова за спеціальної схемою переобрали президентом IBA, а він, своєю чергою, обрав віцепрезидентом ради директорів IBA свого “брата”, експрезидента Федерації боксу України володимира продивуса.

Нагадаємо, що відразу після повномасштабної російської агресії в Україні МОК рекомендував всім провідним світовим федераціям позбутися керівників-росіян. І в багатьох випадках це було зроблено. Наприклад, росіянин алішер усманов сам пішов з поста президента міжнародної федерації фехтування. Але умар кремльов, мабуть, вирішив, що його ця рекомендація не стосується. Хоча всім зрозуміло, чиїм проєктом він є.

В росії “покровителем” кремльова є начальник служби безпеки президента рф генерал-полковник олексій рубежний. Дружини кремльова та рубежного - сестри. Ось рубіжний та кремльов пліч-о- пліч вітають боксерську громадськість росії з новим роком. рубіжний і досі займає пафосну посаду “голови вищої наглядової ради федерації бокса росії”. Погодьтеся, важко усвідомити, яким чином кремльов взагалі балотувався на пост президента IBA, коли інших росіян відсторонили від керівних посад міжнародних федерацій.

Спротив в IBA щодо кандидатури кремльова був. Перед конгресом президент Федерації боксу Нідерландів Борис Ван Дер Ворст ініціював лист звернення до Міжнародної асоціації щодо обговорення можливості призупинити діяльність федерації боксу росії, у соцмережах якої були пости в підтримку політики та війни путіна в Україні.

“Ми дуже стурбовані, що ці потенційні порушення з боку ФБР завдають шкоди репутації IBA та боксу. Їх членство підриває зусилля IBA та їх членів щодо просування своїх конституційних принципів“, - зазначено в листі, під яким також підписалися Тайсон Лі (США), Тед Таннер (Австралія), Стів Хартлі (Нова Зеландія), Ларс Бровіл (Данія), Пер-Аксель Шехольм (Швеція), Макку Кауханен (Фінляндія), Одд Хактор Слей (Норвегія) та Адреас Андрегг (Швейцарія). Цікаво, що підпису володимира продивуса, який, на жаль, поки ще залишився підписантом з боку Федерації боксу України, під цим листом немає. Та й не могло бути. Адже продивус є покірним слугою кремльова, якого свого часу ФБУ під керівництвом продивуса висувала на пост президента IBA.

Шкода, але на цьому конгресі перемогу отримали рашисти. Кандидатуру Бориса Ван Дер Ворста було знято через “порушення статуту IBA” і кремльов як безальтернативний кандидат залишився президентом процедурою акламації (прийняття або відхилення зборами пропозиції без підрахунку голосів, за реакцією учасників зборів - вигуки, оплески). Того ж дня продивуса було призначено віцепрезидентом в раду директорів IBA. Тож фактично він залишається в команді кремльова і з великою долею вірогідності буде виконувати всі його накази.

Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

В раду директорів продивуса призначав кремльов - коментує Чемпіону рішення конгресу IBA президент Федерації бокса України Кирило Шевченко. - продивус повинен був взагалі проігнорувати конгрес. Або, якщо вже приїхав, повинен був прилюдно категорично заявити, що представники росії не можуть займати посаду президента IBA. Подвійний цинізм в тому, що продивус прийшов на конгрес у футболці з зображенням Зеленського і при цьому спокійно братався та обіймався з проектом кремля кремльовим. Вважаю, цим жестом він просто наплював і на президента України, і на весь український народ. При цьому продивус заявляє, що відстоює нашу державу. Де він її відстоює? В іспанській Малазі, куди ганебно втік 24 лютого? Він був одним із типових представників російського кодла в Україні. До нього ж належав і його заступник Михайло Поздняков, у якого основним номером телефону був російський і який теж відразу чкурнув за кордон, до Москви. Ще один відомий персонаж з їх проросійського кодла - це Ківа. Якщо ж повернутися до конгресу, то там все було вирішено завдяки закулісним інтригам. Бориса Ван Дер Ворста зняли з голосування спеціально, щоб залишився один кандидат. По тому ж сценарію, по якому продивус сфальсифікував вибори президента ФБУ у грудні 2021. “Брати” кремльов і продивус діють однаково. На жаль, наслідки цього конгресу будуть дуже поганими для всього світового аматорського боксу. Адже Міжнародний олімпійський комітет давно має претензії до IBA і чітко оголосив свою позицію - якщо не буде змін в методах управління, бокс припиняє своє існування в олімпійській системі. МОК зробив заяву, що такі вибори лише підсилюють питання та сумніви щодо управління IBA. Тому з великою долею вірогідності боксу не буде в програмі Олімпіади-2024 в Парижі.

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Максим Розенко, Чемпіон