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Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином

Сьогодні 13:55 207 0
Аліна Шатернікова прокоментувала реакцію експрезидента ФБУ Володимира Продивуса на обстріл рідної для нього Вінниці російськими військами.
Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином
#Шатернікова, #Володимир Продивус

Джерело - Luckypunch.net.

Віцепрезидент Національної ліги профі-боксу України Аліна Шатернікова відреагувала на публікацію про експрезидента ФБУ Володимира Продивуса на засудження російського ракетного удару по Вінниці.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

"Ніколи не зрозумію… Саме дружбани та куратори покидька Кремльова віддають накази знищувати все і всіх в Україні, а він руку йому тисне, посміхається та нагороди отримує.

Це все одно, що руку тиснути тому, хто ґвалтує твою дружину", – розповіла Шатернікова.

Раніше Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ.

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