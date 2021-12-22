12 регіональних федерацій вимагають перевиборів президента Федерації боксу України

Вони не визнали підсумків звітно-виборчої Конференції ФБУ

Джерело - Чемпіон.

12 регіональних федерацій не визнали підсумки звітно-виборчої конференції Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації.

Про це їхні представники заявили на спеціальній пресконференції, яка 22 грудня відбулася у Києві.

За словами учасників заходу, звітно-виборча конференція ФБУ пройшла за відсутності кворуму.

Нагадаємо, що 17 грудня на звітно-виборчій Конференції Федерації боксу президентом ФБУ було переобрано Володимира Продивуса. Відповідно до регламенту, щоб Конференцію було визнано легітимною, а вибори відбулися - має бути зібраний кворум - представники мінімум 17 федерацій (у ФБУ входять 24 обласні федерації та федерація міста Києва).

Згідно з заявами керівників Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської та Донецької областей представники їхніх організацій у звітно-виборчій конференції ФБУ участі не брали, а отже, кворуму не було.

За словами учасників пресконференції, єдиним виходом із ситуації, що склалася, вони бачать проведення нової звітно-виборчої конференції Федерації боксу України, президента та керівних органів організації. Інакше вони готові звертатися як до Міністерства молоді та спорту України, так і до спортивно-арбітражного суду в Лозанні.