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Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ

Сьогодні 17:28 172 0
Мін’юст визнав Кирила Шевченка президентом ФБУ
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ
#ФБУ, #Кирило Шевченко, #Володимир Продивус

Джерело - tribuna.com.

Новим президентом Федерації боксу України став Кирило Шевченко.

Про це повідомляє  Tribuna.com.

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Прізвище Шевченко внесене Міністерством юстиції України до єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань в якості президента Всеукраїнської громадської організації Федерація боксу України. Це означає, що повноваження колишнього президента Володимира Продивуса на посаді керівника організації припинено. Про зміни в реєстрі стало відомо сьогодні, 15 червня. 

Наприкінці 2021 року відбулись кілька конференцій за участю регіональних осередків федерації. На одній президентом було обрано Володимира Продивуса, на іншій – Кирила Шевченка. Через це виникли суперечки у боксерських колах. 

Донедавна Кирило Шевченко очолював Федерацію боксу Києва. 

Володимир Продивус був президентом ФБУ з 2008 року. В 2022 році його було обрано віце-президентом ради Міжнародної асоціації боксу (IBA). Останнім часом відомий завдяки скандальній співпраці з росіянином Умаром Кремльовим, який очолює IBA. 

17 грудня 2021 року Володимира Продивуса було офіційно переобрано на пост президента федерації боксу України, але одразу 11 регіональних федерацій бойкотували звітно-виборчу конференцію, яку звинуватили у фальсифікації виборів.

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