Джерело - Чемпіон.
Колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус відреагував на визнання Мін'юстом президентом організації Кирила Шевченка.
"Бачу новини, розумію, до чого все йде.
Ні, я не здавав посаду президента Федерації боксу України, але, очевидно, що чиновникам і реєстратору розкол ФБУ вигідніший за реальний розвиток нашої федерації.
Не згоден із діями реєстратора. Хотів би розуміти, на якій підставі зроблено зміни у реєстрі. Цим займуться юристи.
Був і залишаюся патріотом України, патріотом українського боксу та патріотом справедливості, за яку я готовий боротися", - зазначив Продивус.