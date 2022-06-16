Колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус відреагував на визнання Мін'юстом президентом організації Кирила Шевченка.

"Бачу новини, розумію, до чого все йде.

Ні, я не здавав посаду президента Федерації боксу України, але, очевидно, що чиновникам і реєстратору розкол ФБУ вигідніший за реальний розвиток нашої федерації.

Не згоден із діями реєстратора. Хотів би розуміти, на якій підставі зроблено зміни у реєстрі. Цим займуться юристи.

Був і залишаюся патріотом України, патріотом українського боксу та патріотом справедливості, за яку я готовий боротися", - зазначив Продивус.