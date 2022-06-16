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Продивус: Я не здавав посаду президента ФБУ

Сьогодні 08:55 150 0
Продивус прокоментував рішення Мін'юста
Продивус: Я не здавав посаду президента ФБУ
#Володимир Продивус

Джерело - Чемпіон.

Колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус відреагував на визнання Мін'юстом президентом організації Кирила Шевченка.

"Бачу новини, розумію, до чого все йде.

Ні, я не здавав посаду президента Федерації боксу України, але, очевидно, що чиновникам і реєстратору розкол ФБУ вигідніший за реальний розвиток нашої федерації.

Не згоден із діями реєстратора. Хотів би розуміти, на якій підставі зроблено зміни у реєстрі. Цим займуться юристи.

Був і залишаюся патріотом України, патріотом українського боксу та патріотом справедливості, за яку я готовий боротися", - зазначив Продивус.

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