Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост

Джерело - Чемпіон.
Батько і тренер Теофімо Лопеса рік тому здивував українських фанів і передав привіт Віталію та Володимиру Кличко.
Теофімо Лопес-старший (на фото в центрі), який є батьком та тренером Теофимо Лопеса-молодшого, передав привіт всім українцям і особливо – братам Кличкам. Це сталося в США під час вечері, на який був присутній український юрист Микола Ковальчук (на фото ліворуч) та посол WBC Чіко Лопес (на фото праворуч).
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Коли будемо в Україні побачимося, друзі. Я люблю вас! - наголосив Лопес.
І, піднімаючи бокал з вином, запропонував несподіваний тост: "За майбутнього президента України – Кличка!".
А також крикнув "Viva Ukraine! (Слава Україні!)".