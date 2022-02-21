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Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост

Вчора 23:55 5786 0
Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост

Джерело - Чемпіон.

Батько і тренер Теофімо Лопеса рік тому здивував українських фанів і передав привіт Віталію та Володимиру Кличко.

Теофімо Лопес-старший (на фото в центрі), який є батьком та тренером Теофимо Лопеса-молодшого, передав привіт всім українцям і особливо – братам Кличкам. Це сталося в США під час вечері, на який був присутній український юрист Микола Ковальчук (на фото ліворуч) та посол WBC Чіко Лопес (на фото праворуч).

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Коли будемо в Україні побачимося, друзі. Я люблю вас! - наголосив Лопес.

І, піднімаючи бокал з вином, запропонував несподіваний тост: "За майбутнього президента України – Кличка!".

А також крикнув "Viva Ukraine! (Слава Україні!)".

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