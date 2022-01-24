Як федерація боксу Продивуса стала осередком “руського міра” в Україні

В українському боксі назріли великі зміни

Джерело - Чемпіон.

Ганебне відео, в якому поки що президент Федерації бокса України (ФБУ) Володимир Продивус обіймається з одіозним росіянином Умаром Кремльовим і радісно підтверджує тезу, що Україна і Росія “братні народи” особисто мене вже не дивує. Тому що в останні роки федерація боксу Продивуса стала осередком “руського мира” в спортивній Україні.

У жовтні 2020 року ФБУ висунула Умара Кремльова на посаду голови Міжнародної боксерської федерації. Листи в підтримку тодішнього генсека федерації боксу Росії надішли від чотирьох країн - Парагваю, Соломонових островів, Сербії та України. Де б ми ще були на одному рівні з Соломоновими островами! Продивус не соромився співати дифірамби на адресу Кремльова. Я запитав керівників декількох регіональних федерацій, як таке могло статися і чи не соромно їм. Співрозмовники зізналися, що з ними це рішення ніхто не узгоджував. Від слова взагалі.

Наратив про “братніі народи” Продивус повторює за Кремльовим не вперше. У грудні 2021 року наш уряд підтримав законопроекти про кримінальну відповідальність за публічне заперечення агресії РФ. Коли президент авторитетної української федерації нахабно і не вперше повторює тезу про “братські народи”, він повинен нести за це відповідальність. Щоб потім ми не дивувалися постам в соцмережах або діям деяких наших славнозвісних боксерів, які виступали в аматорському боксі вже в той час, коли президентом ФБУ був Продивус.

Під час своєю депутатської кар’єри у складі партії регіонів Продивус у червні 2013 року підписував звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942-44 років, а 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

Паралельно президент ФБУ не соромився брати гроші з лідерів збірної України за їх перехід в професіонали. Рано чи пізно регіональні федерації повинні були усвідомити, що така людина на посаді президента ФБУ є токсичною для нашої боксерської спільноти. У грудні минулого року 12 регіональних федерацій звинуватили Продивуса у фальсифікації виборів президента ФБУ. Минулого тижня вже 14 федерацій домовилися провести позачергову звітно-виборну конференцію ФБУ.

Сподіваюсь, 22 лютого зміниться не тільки очільник організації, але й відверто проросійський курс ФБУ. Хоча ще питання, чи варто називати цю організацію Федерацією боксу України. На мою думку, зараз ій краще підходить трохи інша абревіатура. ФБП - федерація боксу Продивуса. Якщо деякі регіональні федерації це влаштовує, з ними теж все зрозуміло.