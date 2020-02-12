Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 згадав, як керівництво Федерації боксу України "відпускало" його в професіонали та виступив у підтримку Віктора Вихриста.

В'ячеслав Глазков з 2014 року живе в США. Свій останній бій українець провів 16 січня 2016 року. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу IBF. До заповітного чемпіонства залишався один крок. Але вже на початку бою Глазков отримав прикру травму коліна, яка призвела до технічної поразки. Останні роки уродженець Луганська працює в Америці водієм-далекобійником і практично не спілкується зі ЗМІ. Але нещодавно виявив активність у соцмережах в обговореннях переходу в професіонали українського боксера Віктора Вихриста. Слава висловив гіпотезу, що перехід Вихриста супроводжується скандалом через те, що Віктор не сплатив відступні керівництву ФБУ.

Ми додзвонилися Глазкову за океан щоб дізнатися, чому він дозволяє собі подібні судження.

"Ситуація з Вихристом нагадала історію мого переходу в професіонали, - зізнався Слава. - Вона була неординарною. Після Олімпіади в Пекіні, де завоював бронзову медаль, у мене було тверде бажання переходити в професійний бокс. Були пропозиція від К2, німецького "Юніверсум Бокс промоушин" і російської промоутерської компанії "Пушка" Кирила Пчельникова. З'їздив до Німеччини, але там мені не сподобалося ставлення. У підсумку прийняв пропозицію від Пчельникова. Вона була вигідніше і в фінансовому плані. Німці пропонували 100 тисяч відступних, росіяни - 200 тисяч доларів".

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За словами Глазкова, найцікавіше почалося, коли мова зайшла про розподіл відступних.

"Мій тодішній менеджер Сергій Янчишин запропонував поділити відступні в пропорції 70 тисяч - мені, 65 тисяч - йому і 65 тисяч - Продивусу, - згадує Слава. - Чесно кажучи, взагалі не розумів, звідки там Продивус "намалювався". Він на той момент зовсім нещодавно прийшов у федерацію боксу і для мене було дивно, що повинен віддати йому третину суми. Спочатку грішив на Янчишина - думав, хоче собі забрати 130 тисяч. Але, як виявилося, даремно. Ми зустрілися в офісі Продивуса в Мостобуді, Янчишин там всі ці цифри повторив. Коли я запропонував залишити мені 50 відсотків від суми, на мене, 24-річного пацана, почали тиснути. Продивус сказав, що ці гроші підуть на розвиток українського боксу. Куди вони пішли насправді - не знаю, звітів про їх використання мені ніхто не надавав. Можу лише здогадуватися... Щоб все було максимально зрозуміло, доповню історію деталями. 200 тисяч доларів привозив до Києва російський промоутер Герман Титов, який представляв інтереси Кирила Пчельникова. Мені Продивус з Янчишиним з цих 200 віддали 70 тисяч і відпустили з чистою совістю - з побажанням досягти вершин у професійному боксі. Підкреслю, що до Янчишина не маю жодних претензій. Протягом декількох років він був моїм менеджером, допомагав мені. Перед ним у мене були зобов'язання. Що ж стосується Продивуса, то мені все відразу стало зрозуміло, коли побачив, як почали наїжджати на Вихриста. Навряд чи б це сталося, якби керівництво ФБУ отримувало від нього кошти на розвиток українського боксу".

Максим Розенко, Чемпіон