 В'ячеслав Глазков: За мій перехід в профі Продивус взяв 65 тисяч доларів | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби
Вчора 21:58 804
В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів
Сьогодні 08:12 763
Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE
Сьогодні 06:39 416
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 04:10 654
Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 23:28 349
Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи
Вчора 22:55 376
Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині
Вчора 22:40 839
Вихрист: Я не знаю навіщо федерація вчинила так низько і підло
Вчора 20:49 2161
Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині
Вчора 19:34 2769
Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі
Вчора 17:54 6274 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:40 Баскетбол Х'юстон переміг Бостон, Вашингтон переграв Чикаго. Результати матчів НБА 39
09:25 Легка атлетика Ратнікова перемогла на змаганнях у Польщі та оновила особистий рекорд 162
09:10 Хокей Міннесота розгромила Вегас, Торонто переграло Аризону. Результати матчів НХЛ 80
08:55 Хокей Матч Сент-Луїс - Анагайм перервали через втрату свідомості гравця 155
08:40 Футбол Київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Розклад матчів плей-оф на 12 лютого 350
08:31 Футбол Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 142
08:24 Футбол Карпати – Кьоге 3:3. Огляд матчу 241
08:12 Бокс В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів 763
08:08 Інше Україна може подати заявку на спільне проведення Олімпіади з Білоруссю 215
07:58 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 168
06:50 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 342827
06:45 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 223281
06:39 Пряма трансляція Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE 416
05:11 Пряма трансляція Інтер - Наполі: онлайн-трансляція півфінального матчу Кубку Італії. LIVE 170
04:10 Футбол Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE 654
11 Лютого 2020
23:56 Футбол Екс-голкіпер Динамо відмовився змінювати громадянство 797
23:40 Теніс Філіма: Збірна України є фаворитом у грі проти Японії 390
23:28 Боротьба Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби 349
23:13 Футбол Почеттіно: Хочу працювати в АПЛ 386
22:55 Боротьба Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи 376
22:40 Футбол Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині 839
22:23 Футбол Динамо – БАТЕ 1:1. Огляд матчу 641
22:10 Теніс Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі 381 1
21:58 Боротьба Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби 804
21:40 Футбол Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада 491

В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів

Сьогодні 08:12 763 0
В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 згадав, як керівництво Федерації боксу України "відпускало" його в професіонали та виступив у підтримку Віктора Вихриста.

В'ячеслав Глазков з 2014 року живе в США. Свій останній бій українець провів 16 січня 2016 року. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу IBF. До заповітного чемпіонства залишався один крок. Але вже на початку бою Глазков отримав прикру травму коліна, яка призвела до технічної поразки. Останні роки уродженець Луганська працює в Америці водієм-далекобійником і практично не спілкується зі ЗМІ. Але нещодавно виявив активність у соцмережах в обговореннях переходу в професіонали українського боксера Віктора Вихриста. Слава висловив гіпотезу, що перехід Вихриста супроводжується скандалом через те, що Віктор не сплатив відступні керівництву ФБУ.

Ми додзвонилися Глазкову за океан щоб дізнатися, чому він дозволяє собі подібні судження.

"Ситуація з Вихристом нагадала історію мого переходу в професіонали, - зізнався Слава. - Вона була неординарною. Після Олімпіади в Пекіні, де завоював бронзову медаль, у мене було тверде бажання переходити в професійний бокс. Були пропозиція від К2, німецького "Юніверсум Бокс промоушин" і російської промоутерської компанії "Пушка" Кирила Пчельникова. З'їздив до Німеччини, але там мені не сподобалося ставлення. У підсумку прийняв пропозицію від Пчельникова. Вона була вигідніше і в фінансовому плані. Німці пропонували 100 тисяч відступних, росіяни - 200 тисяч доларів".

  Також: Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації

За словами Глазкова, найцікавіше почалося, коли мова зайшла про розподіл відступних.

"Мій тодішній менеджер Сергій Янчишин запропонував поділити відступні в пропорції 70 тисяч - мені, 65 тисяч - йому і 65 тисяч - Продивусу, - згадує Слава. - Чесно кажучи, взагалі не розумів, звідки там Продивус "намалювався". Він на той момент зовсім нещодавно прийшов у федерацію боксу і для мене було дивно, що повинен віддати йому третину суми. Спочатку грішив на Янчишина - думав, хоче собі забрати 130 тисяч. Але, як виявилося, даремно. Ми зустрілися в офісі Продивуса в Мостобуді, Янчишин там всі ці цифри повторив. Коли я запропонував залишити мені 50 відсотків від суми, на мене, 24-річного пацана, почали тиснути. Продивус сказав, що ці гроші підуть на розвиток українського боксу. Куди вони пішли насправді - не знаю, звітів про їх використання мені ніхто не надавав. Можу лише здогадуватися... Щоб все було максимально зрозуміло, доповню історію деталями. 200 тисяч доларів привозив до Києва російський промоутер Герман Титов, який представляв інтереси Кирила Пчельникова. Мені Продивус з Янчишиним з цих 200 віддали 70 тисяч і відпустили з чистою совістю - з побажанням досягти вершин у професійному боксі. Підкреслю, що до Янчишина не маю жодних претензій. Протягом декількох років він був моїм менеджером, допомагав мені. Перед ним у мене були зобов'язання. Що ж стосується Продивуса, то мені все відразу стало зрозуміло, коли побачив, як почали наїжджати на Вихриста. Навряд чи б це сталося, якби керівництво ФБУ отримувало від нього кошти на розвиток українського боксу".

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()