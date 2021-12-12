Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (16-2-0, 7 KO) у бою за пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в легкій вазі переміг 34-річного Річарда Коммі (30-4-0, 26 KO) з Гани.

Поєдинок пройшов за беззаперечної переваги Ломаченка, у сьомому раунді Коммі побував у нокдауні, однак зумів вистояти й пройти всю дистанцію.

Нагадаємо, в анедкарді бою Ломаченко - Коммі наш Олександр Руденко програв технічним нокаутом у другому раунді американцю Джареду Андерсону.

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