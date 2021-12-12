Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко провів потужну комбінацію в сьомому раунді бою проти Річарда Коммі та відправив ганця в нокдаун.

Здавалося, до завершення бою залишилися секунди, але ганець зумів вистояти та провести всі 12 раундів.

Down goes Commey 😳



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work 👊#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

У другому раунді Ломаченко провів шикарну атаку для боксерських гурманів.

Ломаченко здобув впевнену перемогу, усі судді віддали беззаперечну перемогу українцю.

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