Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко провів потужну комбінацію в сьомому раунді бою проти Річарда Коммі та відправив ганця в нокдаун.
Здавалося, до завершення бою залишилися секунди, але ганець зумів вистояти та провести всі 12 раундів.
Down goes Commey 😳— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work 👊#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4
У другому раунді Ломаченко провів шикарну атаку для боксерських гурманів.
Ломаченко здобув впевнену перемогу, усі судді віддали беззаперечну перемогу українцю.
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