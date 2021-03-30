Американський боксер Теофімо Лопес отримає легку перемогу у бою з Джорджем Кембососом і повернеться до організації поєдинків з Top Rank і ESPN.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Після цього бою його контракт з Top Rank буде діяти ще три з гаком роки. Поза всяким сумнівом, я планую шукати йому найкращих суперників і організовувати йому бої на PPV.

Потрібно розуміти, що приходить час, коли хлопець після дійсно відмінного виступу і приходу першої популярності відразу починає думати, що він повинен боксувати на PPV.

Я в цій справі дотримуюся обережності. Я вважаю, що їм необхідно отримати більше часу на безплатному телебаченні, щоб створити собі ім'я для платної трансляції, але вони вважають інакше.

Це його кар'єра, і його батько говорить, що вони хочуть боксувати тільки на PPV. Ну що ж, нехай ризикують, ми будемо робити йому бої на PPV. Просто, на мій погляд, це дещо передчасно", - сказав Арум.