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Визначився суперник Митрофанова у першому титульному поєдинку

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Визначився суперник Митрофанова у першому титульному поєдинку

Суперником Дмитра Митрофанова (9-0-1, 5 КО) у першому титульному поєдинку буде британець Асінья Байфілд (14-3-1, 6 КО) на прізвисько "Привид". На кону - титул WBO Oriental у першій середній вазі. 

Це протистояння стане одним з головних боїв в рамках боксерського шоу 18 грудня, що відбудеться під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation в Києві. 

Асіньї, як і Дмитрові, 31 рік. Боксує в стійці правші. На професійному ринзі дебютував у квітні 2015 року. За свою кар’єру здобув 14 перемог у 18 поєдинках, 6 з яких нокаутами. Свого часу Байфілд володів региональным титулом BBBofC Southern Area у першій середній вазі. Попередній бій провів у жовтні цього року проти екс-чемпіона Росії Олексія Євченко. Поєдинок завершився нічиєю. 

Бій  в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO. 

Медіа-партнером став Champion.com.ua.

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