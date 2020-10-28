Красюк: Як тільки Чісора вирішить ризикнути у бою проти Усика, миттєво знайде себе на підлозі

Бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою може тривати усі 12 раундів.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк

"Чи станеться в поєдинку нокаут в більшій мірі залежить не від Усика, а від Чісори. Якщо Дерек в хорошій формі, якщо він буде готовий рухатися по рингу протягом всієї дистанції, якщо його витривалість дозволить йому залишатися у фокусі, не втрачаючи концентрації, тоді нокаут швидше за все не станеться. Але як тільки Дерек вирішить ризикнути, то миттєво знайде себе на підлозі.

Я очікую, що план Усика буде схожий на його попередні бої. Він почне повільно, і буде використовувати свій джеб, щоб зрозуміти наміри опонента. Через два або три раунди Усик додасть артилерію і запустить поступове знищення Чісори.

Бажання Усика полягає в тому, щоб затвердити своє місце в суперважкій вазі. Він уже закінчив спаринги, і терпляче чекає дня, коли зможе вийти в ринг", - розповів Красюк.