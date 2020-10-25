Тренер Альвареса розповів, коли боксер повернеться у ринг

Чемпіон світу в трьох дивізіонах Сауля Альварес старанно тренується і команда планує провести бій якщо не в кінці року, то на початку наступного.

Про це заявив тренер боксера Едді Рейносо.

"Ми дійсно працюємо так, як ніби збираємося проводити бій. Потрібно прийти в спортзал, що б не трапилося. Ми впевнені, що зможемо щось організувати до кінця року, якщо немає, то проведемо бій в перші місяці наступного року. Ми активно готуємося і щодня працюємо в тренажерному залі", - зазначив Рейносо.