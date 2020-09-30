Альварес повторно подав позов на DAZN і Golden Boy

Боксер хоче отримати компенсацію і розірвати чинну угоду

Конфлікт чемпіона світу у трьох вагових категоріях Сауля Альвареса з промоутерською компанією Golden Boy Promotions і стрімінговою платформою DAZN продовжує набирати обертів.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Нещодавно боксер звернувся до суду, звинувативши їх в численних порушеннях контракту і вимагаючи компенсацію в розмірі 280 мільйонів доларів. Позов відхилили з формальних причин, а DAZN навіть запропонувала Канело нові умови контракту.

Сторони так і не дійшли згоди. Більш того, Альварес подав повторний позов і справа була передана до Верховного суду штату Каліфорнії по округу Лос-Анджелес.

Вимоги спортсмена все ті ж - він хоче отримати компенсацію в розмірі 280 мільйонів за вісім зірваних поєдинків, а також розірвати контракт.