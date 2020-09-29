Гассієв проведе бій з колишнім суперником Кличка

Ексчемпіон світу WBA і IBF дебютує у суперважкому дивізіоні

Колишній чемпіон світу за версіями WBA і IBF в крузервейті Мурат Гассієв повернеться у ринг 31-го жовтня в Сочі проти експретендента на титул WBC в суперважкому дивізіоні Кевіна Джонсона (35-17-1, КО 19), який раніше претендував на титул чемпіона світу у 2009 році в поєдинку проти українця Віталія Кличка.

Про це заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

"Довгоочікуваний дебют Мурата Гассієва у важкій вазі запланований на 31 жовтня в Сочі в поєдинку з Кевіном Джонсоном. На мій погляд, Мурату піде на користь поєдинок проти такого суперника після довгого простою. Кевін Джонсон - непередбачуваний боксер, який проводив поєдинки з дуже відомими суперниками. Бажаю Мурату хорошої підготовки. А ми в свою чергу ведемо переговори з його промоутерами", - зазначив Кремльов.

Нагадаємо, що останній поєдинок Гассієв провів влітку 2018 року, програвши у фіналі турніру WBSS українцю Олександру Усику. Після цього росіянин перебрався в хевівейт, але через постійні травми він так і не зміг дебютувати.

Раніше Гассієв заявив, що не зацікавлений в реванші з Усиком у новому дивізіоні.